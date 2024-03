Calciomercato Napoli | il sogno è il colpo dal Bayern Monaco | le ultime

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 21 marzo 2024), gli azzurri credono nel superdal: l’indiscrezione di mercato lanciata dal quotidiano Con il campionato fermo, a causa della pausa riservata alle Nazionali, ilpuò approfittare di queste due settimane di stop per cominciare a programmare la prossima stagione. L’annata in corso non si può certo dire sia stata positiva, l’obiettivo è quello di centrare l’accesso alla prossima Champions League. Per farlo potrebbe bastare anche la quinta posizione in classifica, obiettivo difficile, ma comunque raggiungibile per il. L’accesso o meno alla massima competizione europea condizionerà inevitabilmente anche la programmazione della prossima stagione, e quindi anche le strategie di mercato....