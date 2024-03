Calciomercato Milan – Una scelta importante sul nuovo attaccante

Deludente l’avventura dell’ex Milan Ante Rebic in Turchia. Il Besiktas si aspettava di più dal croato e adesso intende scaricarlo… Non sta andando decisamente bene l’avventura di Ante Rebic al ... (dailymilan)

Nella prossima sessione di Calciomercato , il Milan dovrà pensare al ruolo di terzino destro e Giorgio Furlani è già al lavoro per questo In questo finale di stagione il Milan si giocherà il secondo ... (dailymilan)

Morata: “L’idea di andare alla Roma mi stuzzicava, una chiacchierata con Simeone ha cambiato tutto. Futuro Non so nulla” - Alvaro Morata ha spiegato il motivo del suo no alla Roma nella sessione di Calciomercato della passata estate.siamolaroma

TMW - Poche chance di restare per Calzona, ma ADL ci ha abituato a colpi di teatro - Si parte dal ritiro, dalle amichevoli estive, ovviamente dal Calciomercato, ma ancor prima dovrà esserci la decisione più importante dell'anno, quella che riguarda chi siederà in panchina e prenderà ...napolimagazine

Morte Joe Barone, oggi l’ultimo omaggio. Poi la Fiorentina torna in campo - La squadra di Vincenzo Italiano si prepara a scendere in campo al Viola Park per il complicato ma doveroso ritorno agli allenamenti ...corrieredellosport