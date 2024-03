Calciomercato Milan | Theo Hernandez non rinnova Le ultime

(Di giovedì 21 marzo 2024) Rinnovo, nessuna trattativa col: fumata nera in arrivo? Lein otticasul terzino Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro di. Come riportato da Matteo Moretto, non c’è ancora una trattativa tra il terzino francese e il. Un rinnovo che, in ottica, si sta dimostrando in salita. Le pretendenti

Calciomercato Milan, maxi offerta in arrivo: il top player ai saluti - Calciomercato Milan, futuro in bilico per Theo Hernandez Arrivato al Milan nell’estate del 2019, Theo Hernández è diventato fin da subito un giocatore fondamentale per la rosa rossonera, così come un ...spaziomilan

Calcio: Inter; Infortunio per De Vrij in nazionale - Piove sul bagnato in casa Inter e in particolare nella zona centrale di difesa. Simone Inzaghi teme la maxi-squalifica a Francesco Acerbi dopo i fatti della gara contro il Napoli, ma nel frattempo dev ...informazione

Calciomercato - Kjaer: "Per rimanere al Milan ho rifiutato l'Arabia Saudita. Rinnovo Se posso restare sono felice" - Calciomercato - Il difensore centrale rossonero parla ai microfoni della testata online danese bold.dk: "Sono nel posto in cui voglio essere e sono molto felice ...eurosport