Calciomercato Milan | Simon Kjaer vuole restare Le parole

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il difensore del, ha parlato del suo futuro e ha aperto al rinnovo in rossonero. Ecco ledel danese A scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ma con la voglia diha espresso il suo punto di vista sul futuro al. Il 34enne difensore danese in questi mesi è stato al centro di parecchie voci che lo vorrebbero salutare il club rossonero a fine stagione alla naturale scadenza del suo contratto. Ma è stato proprio lo stesso calciatore ad aprire le porte ad un possibile rinnovo. Insomma,ha voglia die dio, il desiderio del danese sarebbe quello di continuare la sua avventura in rossonero. L’ex Roma ha, infatti, rilasciato un’intervista ...