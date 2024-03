Calciomercato Milan | dietrofront Bayern su Zirkzee In Germania scrivono che …

(Di giovedì 21 marzo 2024) Joshua, attaccante del Bologna e obiettivo didel, potrebbe far ritorno alMonaco. Se ne parla nel club

Calciomercato Milan , il rinnovo di Maignan rimane un’affare complicato: c’è distanza tra domanda e offerta. Ecco quanto chiede il giocatore Mike Maignan non sta disputando la sua miglior stagione da ... (dailymilan)

Il tecnico ex Torino, Walter Novellino: «Lecce, c’è salvezza alla portata» - L’esperto allenatore crede nei salentini: tanti club in lotta, giallorossi in posizione di vantaggio e Gotti sa gestire queste situazioni. «Ora gambe, cuore e nervi saldi» ...lagazzettadelmezzogiorno

Genoa, Milan Badelj ha le idee chiare sul suo futuro - Calciomercato Genoa: Milan Badelj ha le idee chiare sul suo futuro. “Non ho ancora voglia di smettere – ha sottolineato il centrocampista rossoblù, in scadenza il prossimo 30 giugno, in un’intervista ...sportal

Milan, iniziano le trattative per il rinnovo di maignan - Mike Maignan ha un contratto con il Milan sino al 2026, tuttavia i rossoneri dovranno operare al più presto per blindare il proprio numero 1. Secondo ...sportmediaset.mediaset