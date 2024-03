Calciomercato com – Italia | Spalletti all’attacco con l’uomo di Mancini | per Retegui a Euro2024 è ora o mai più|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 21 marzo 2024) 2024-03-21 15:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: Ready Player Luciano. La punchline per questo giro di amichevoli, le penultime prima della spedizione dell’agli Europei del 2024 in Germania appare quasi scontata, se si pensa all’avversione del ctnei confronti dei videogiochi che tengono svegli i giocatori le notti prima delle partite. E’ quasi impossibile non immaginarsi, per contrasto, il tecnico di Certaldo con un joypad in mano, intento a scegliere nella schermata di gestione formazione quale sia il miglior schieramento da proporre per gli Azzurri. LA LISTA DEI CONVOCATI 3-4-2-1 – La difesa a tre per favorire la maggioranza degli interpreti, di conseguenza i tornanti di centrocampo, di conseguenza i trequartisti/esterni che ...