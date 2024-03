Calcio Nel recupero di Seconda Categoria Filattiersese perfetta Battuto l’Ospedalieri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Filattierese 2 Ospedalieri 0 FILATTIERESE: Gavellotti, Carnaccioli, Bertipagani, Giromini, Moscatelli, Pinzuti, Ginesi (81’ Samb), Gerali, Micheli (79’Matteucci – 85’ Tozzi), D’Imporzano, Tavaroni. All.: Della Zoppa -Magnani. OSPEDALIERI: Del Punta, Alessi, Sacco, Colombini, Gerini, Fiori, Hasimi, Rossi, Mirigliani, Rexhepaj, Ceccoli (72’ Tinghi). All.: Guadagno. Arbitro: Mattia Grasso di Livorno. Marcatori: 47’ e 77’ Micheli. Note: espulso al 67’ Hasimi. Ammonito: Rossi. Angoli:8-3 Rec. pt.1’ Rec. st. 2’. FILATTIERA – Dopo le sei reti subite domenica scorsa in casa dello Sporting Camaiore, la Filattierese neldella 24ª giornata ha ripreso a marciare spedita. I Castellani sono apparsi tonici e ben disposti in campo, tanto da non lasciare margini di manovra all’Opedialieri che, nell’ultimo turno di campionato, aveva sconfitto, e alla grande, la ...