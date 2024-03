Calcio giovanile Torneo delle Regioni con tre fucecchiesi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Saranno ben tre i giovani calciatori del Fucecchio all’imminente. Nessuna società ha avuto più convocati nella selezione toscana Juniores, che dal 23 al 29 marzo sarà in Liguria per dare l’assalto alla 60esima edizione della principale manifestazione deldella Lega Nazionale Dilettanti. Si tratta del difensore Gianluca Banti, del centrocampista Niccolò Geniotal e dell’attaccante Lorenzo Agostini, quest’ultimo da inizio anno in pianta stabile con la Prima Squadra in Eccellenza. Tutti ragazzi nati nel 2005 come il portiere Gianmarco Frizzi del Montespertoli.

Pisa 19 marzo 2024 – Il terzo weekend di marzo regala soddisfazioni alle società pisane nei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco e Cenaia non hanno giocato ... (lanazione)

Tutto pronto per la trasferta in Romagna, in riva all’Adriatico, per ben 170 ragazzi del Santos 1948 che prenderanno parte a due tornei che si giocheranno tra Cervia, Cesenatico e Gatteo mare : il ... (sport.quotidiano)

C’è voluto uno spareggio in quel di Sesto Fiorentino per decretare il vincitore del girone I provinciale della seconda fase del campionato Giovanissimi B Under 14. E alla fine l’ha spuntata l’ Avane . ... (sport.quotidiano)

Calcio giovanile. Avane, una vittoria su tutti i fronti. Il 2010 brilla in campo e fuori - L'Avane vince il girone I provinciale dei Giovanissimi B Under 14 dopo uno spareggio sofferto a Sesto Fiorentino. Una vittoria storica dopo oltre 30 anni, frutto di un gruppo forte e unito sia in camp ...msn

Primavera di tornei giovanili e nuove sfide - Pareggio con rimpianti per l’AC Cuneo 1905 Olmo nella ventiquattresima giornata di Eccellenza (Girone B): i biancorossi, infatti, non vanno oltre l’1-1 sul campo della ostica Cheraschese. Match combat ...ideawebtv

Junior TIM Cup | Keep Racism Out 2024 al via - Presentata oggi presso la Parrocchia San Protaso di Milano l’undicesima edizione del progetto sportivo-educativo ...calciomagazine