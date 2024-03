Calcio giovanile Avane | una vittoria su tutti i fronti Il 2010 brilla in campo e fuori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) C’è voluto uno spareggio in quel di Sesto Fiorentino per decretare il vincitore del girone I provinciale della seconda fase del campionato Giovanissimi B Under 14. E alla fine l’ha spuntata l’. "Una soddisfazione immensa perché credo sia più di 30 anni che non vincevamo un titolo che non fosse un torneo breve", commenta il diesse del SettoreCarlo Zani. Un successo, certo sofferto, ma ancor più bello per come è maturato dopo aver chiuso la classifica appaiati con il Vicchio a quota 21 punti. "Avanti 2-0, siamo andati sotto 2-3, prima di pareggiare ancora a 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari – prosegue Zani –. Nei supplementari poi loro hanno colpito una traversa e subito dopo noi abbiamo siglato il definitivo 4-3". Per l’doppietta di Apruzzese e gol di Piccini e Lupi. "Sapevamo che questo era un buon ...