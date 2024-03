Calcio | Atalanta Koopmeiners Ho chiesto di andar via a giugno

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – La gara tra Atalanta e Fiorentina in programma oggi alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di un malore del dg del club viola, Joe Barone , avvenuto nel ... (calcioweb.eu)

Atalanta-Fiorentina non si giocherà oggi, è ufficiale. Il motivo è il malore accusato da Joe Barone prima della partita... (calciomercato)

Un periodo certamente ricco di partite e di obiettivi. La Dea non può fermarsi con la tripla competizione ancora in piedi (corsa al quarto posto, semifinale di Coppa Italia e quarti di finale di ... (metropolitanmagazine)

Sorrentino: “Carnesecchi si sta comportando bene” - Sembra essere un momento molto positivo per molti portieri impegnati nel campionato di Serie A e tra gli estremi difensori col rendimento migliore c’è anche Marco Carnesecchi. A promuovere il ...calcioatalanta

La Juve cerca il budget per Koopmeiners - Quello di Teun Koopmeiners è il nome che animerà il mercato estivo dell’ Atalanta perché l’olandese ha diversi estimatori in giro per l’Italia e l’Europa. La squadra più attenta alle sue prestazioni ...calcioatalanta

Scamacca gioca su due fronti - Dopo gli impegni delle nazionali, l’Atalanta sarà impegnata si tre fronti, campionato, Europa League e Coppa Italia. I nerazzurri si affideranno ai gol di Gianluca Scamacca che, a sua volta, avrà una ...calcioatalanta