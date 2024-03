Calcio a 5 In C2 il Futasl fa a pezzi il Viareggio Giorgio Mussi top scorer con otto realizzazioni

(Di giovedì 21 marzo 2024) Futsal Massa 25 Atletico2 FUTSAL MASSA: Fubiani, Bertipagani, Gazzoli, Francini, Puglione,, Marchi, Sarno, Fruzzetti. All. Aliboni. ATLETICO: Padellini, Manfredini, Balzano, Pellegrinetti, Pecchia. All. Manfredini. Arbitro: Labruna di Pontedera. Marcatori:8 (M), Puglione 5 (M), Fruzzetti 3 (M), Francini 3 (M), Sarno 3 (M), Gazzoli 2 (M), Marchi (M), Manfredini (A), Padellini (A). MASSA – Goleada clamorosa del Futsal Massa nella 26ª giornata del campionato di Serie C2. Contro un Atleticoarrivato al centro Colline Massesi con soli 5 giocatori i ragazzi allenati da Giacomo Aliboni hanno avuto buon gioco trovando ripetutamente la via della rete in quello che col passare dei minuti è diventato un vero e proprio tiro a segno. Con questo successo gli apuani ...

