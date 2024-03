Calafiori | idee chiarissime La Nazionale di Spalletti e la Champions con Thiago i miei grandi obiettivi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Lo vuole(che per l’occasione lo ha lasciato al collega Nunziata): ma, per il bene dellamaggiore, alla fine lo avrà. Più complicato che possano averlo tutti quelli che in serie A, e non solo, lo vorrebbero per rinforzare la loro difesa, a cominciare da Milan e Juventus. Ma qui comanda il Bologna, a pieno titolo proprietario del suo cartellino. Quando si varcano i sacri cancelli dellala consegna è che sul futuro il silenzio è d’oro. Per questo ieri Riccardo, dal ritiro dell’Under 21 azzurra, non ha toccato l’argomento mercato ma ha raccontato che cosa significhi portare inun po’ del laboratorio die con esso i sogni rossoblù di. Premessa che già dice tutto: "Quello ...