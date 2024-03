Cagliari | Giulini sul caso Acerbi | “senza certezze è sbagliato strumentalizzare”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Continuano ad arrivare le reazioni sulFrancesco. Il difensore dell’Inter è stato accusato di un insulto razzista nei confronti di Juan Jesus nel corso della partita del campionato di Serie A contro il Napoli. Il giudice sportivo ha chiesto approfondimenti ed una sentenza definitiva sull’eventuale squalifica è prevista della prossima settimana. “Non ho visto esattamente quale sia stato il labiale, se ci sia stato un insulto o meno, e di quali entità. È difficile quindi giudicare non sapere cos’è successo realmente. Quello che penso è che se ci fosse qualcosa di eclatante, chiaro, evidente, registrato – e quindi purtroppo è arrivato a casa di tutti i bambini e di tutti gli adolescenti che invece vogliamo indirizzare verso tutt’altro – andrebbe punito e andrebbe fatto in maniera molto severa”. Sono le dichiarazioni del presidente del ...

