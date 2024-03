Caduta all’apparenza banale si trasforma in una tragedia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Unache si è rivelato tragica. Cadendo dalla bici aveva sbattuto la testa contro il cordolo che delimita la pista ciclabile. Ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non ce l’ha fatta Sucha Singh, l’anziano di 74 anni che martedì mattina poco dopo le 10, era caduto dalla sua bicicletta a Villongo. L’uomo, di origini indiane che viveva in paese nella zona di San Filastro, stava pedalando in viale Moro ed era in procinto di imboccare la pista ciclabile che corre a lato della strada. L’ostacolo che l’anziano voleva superare fosse alto una ventina di centimetri e ha fatto da barriera. Il 74enne dopo aver incocciato sul cordolo ha perso l’equilibrio ed è crollato a terra, verosimilmente a causa di un malore. Cadendo, il 74enne aveva sbattuto violentemente il capo contro il cordolo che delimita la ...