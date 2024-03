(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro in via dei Dorini aquesta mattina intorno alle 8. Un uomo di 52 anni è caduto all'interno di unoin un cantieredove sono in corso i lavori per una fognatura. La dinamica dell'incidente è da chiarire perché il corpo era sepolto nellosolo

Un Operaio di 52 anni e' morto questa mattina dopo essere caduto in uno scavo in via dei Dorini a S'Alessio alla periferia nord ovest della citta' di Lucca . L'incidente e' avvenuto in un cantiere ... (quotidiano)

E' accaduto questa mattina intorno alle 8 in via Dorini. Da chiarire la dinamica dell'incidente Infortunio mortale sul lavoro in via dei Dorini a Lucca questa mattina intorno alle 8. Un uomo di 52 ... (sbircialanotizia)

Lucca, operaio di 52 anni precipita nello scavo di un cantiere e muore - Un altro morto sul lavoro. Un operaio di 52 anni di una ditta edile ha perso la vita, schiacciato in un crollo durante uno scavo stradale per la fognatura in via dei Dorini, a Sant'Alessio, in ...ilsecoloxix

Cade in uno scavo stradale, morto a Lucca operaio 52enne - (Adnkronos) - Infortunio mortale sul lavoro in via dei Dorini a Lucca questa mattina intorno alle 8. Un uomo di 52 anni è caduto all'interno di uno scavo in un cantiere stradale dove sono in corso i l ...reggiotv

Fiorello, clan di Bari faranno primarie per decidere chi comanda - "Che fretta c'era maledetta primavera", tra un luogo comune e un altro - come scherzano Fiorello e Biggio durante il Mattin Show - a VivaRai2! si dà ufficialmente il benvenuto alla bella stagione e a ...ansa