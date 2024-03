Cacciato come un cane che abbaia | bimbo autistico allontanato durante l' incontro sul bullismo

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Ho un dolore dentro, me l'haviaunche stavando. Probabilmente stava infastidendo i presenti, emettendo dei suoni gutturali tipici della sindrome che lo affligge". La madre di un ragazzinodi 11 anni che va a scuola ad Afragola, in provincia di Napoli, ha...

