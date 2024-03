(Di giovedì 21 marzo 2024) Esiste un particolare bonus che consente di avere unapiùed è destinato a una precisa categoria di, che hanno subito una battuta d’arresto negli ultimi anni, in un settore fondamentale per l’economia del nostro Paese. Aumento in– Ilcorrieredellacittà.com Vediamo a chi spetta questo aumento infare domanda perpiùperC’è una piacevole novità in arrivo per una specifica categoria di, cui spetta un aumento in. Una sorpresa di certo gradita per tutti coloro ...

Se ci sono degli errori nella Busta paga , si pos sono chiedere delle rivalutazioni dello stipendio al datore di lavoro , compresi gli arretrati . arretrati in Busta paga – ... (ilcorrieredellacitta)

L’Inps ha fornito istruzioni e chiarimenti sull’ Incentivo al posticipo pensione per chi rinuncia al pensionamento anticipato flessibile e continua a lavorare. Ricordiamo infatti che ... (leggioggi)

Dai 300 ai 1700 euro lordi una tantum. arrivano gli arretrati in busta paga per gli insegnanti e il personale Ata delle scuole, dopo il rinnovo del contratto 2019/2021, siglato lo scorso 18 ... (ilmessaggero)

Stipendi docenti e personale Ata, arrivano gli arretrati: fino a 1700 euro in Busta paga. Tutte le cifre - Dai 300 ai 1700 euro lordi una tantum. Arrivano gli arretrati in Busta paga per gli insegnanti e il personale Ata delle scuole, dopo il rinnovo del contratto 2019/2021, siglato lo scorso 18 gennaio ...ilgazzettino

Busta paga più ricca per questi lavoratori, l’incentivo sta per terminare: la cifra e come richiederlo - Esiste un particolare bonus che consente di avere una Busta paga più ricca ed è destinato a una precisa categoria di lavoratori.ilcorrieredellacitta

"Vogliamo 280 euro in più". Le richieste del sindacato. Già partite le assemblee - A fronte dei numeri presentati ieri, la Fiom chiederà aumenti in Busta paga "Le risorse ci sono. In 5 anni il settore ha fatto 4 miliardi e 182 milioni di utili".ilrestodelcarlino