Burnout | ammalarsi di lavoro La Generazione Z è più esposta

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dopo una recente indagine di McKinsey Health Institute condotto su 30.000 dipendenti in 30 Paesi, si è tornato a parlare del fenomeno delsul posto di, che si attesta al 22% a livello mondiale. In questo contesto l’Italia registra una percentuale pari al 16%, con picchi significativi tra Millennials e Gen Z. Infatti, l’80% dei giovani dipendenti ha sintomi elevati da stress, con particolare riferimento a coloro che si trovano a lavorare in aziende di piccole dimensioni e che non ricoprono ruoli manageriali. "Bisogna innanzitutto precisare la differenza trae il più naturale stress derivato dal dover raggiungere un risultato, come il rispetto di un budget o l’accontentare un cliente particolarmente esigente nei tempi promessi - sottolinea Daniele Bacchi - Ceo & Co-Founder della società HR Reverse - È ...