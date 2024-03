Buono a sapersi | la serie podcast su alimentazione e benessere

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 21 marzo 2024) Come si leggono le etichette degli alimenti? Cosa è una proteina? Quanto è efficace il digiuno a intermittenza? I superfood esistono davvero? Gli zuccheri sono il male assoluto? A queste e tantissime altre domande rispondono l’esperta in nutrizione Elena Casiraghi e la “sportiva della domenica” Alessandra Patitucci nel nuovo”, prodotto da Onee disponibile dal 20 marzo su tutte le principali piattaforme di streaming audio. Unain 10 puntate dedicata a chi vuole conoscere davvero e approfondire i temi legati alla salute e al, per capire cosa c’è dietro alle mode alimentari del momento, se esistono davvero regimi alimentari miracolosi per vivere fino a cent’anni o scorciatoie per raggiungere il peso forma. Un ...