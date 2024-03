Buchanan scalpita | ora Inzaghi lo vede di più! Cresce un’ipotesi ? CdS

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il momento disembra essere arrivato. Il laterale canadese, appena 33? complessivi in stagione,per prendersi l’Inter.ora lodi più e il Corriere dello Sport ipotizza uno scenario. MOMENTO ? Tajonper prendersi l’Inter. Sono solamente 33? i minuti complessivi concessi in questa stagione da Simoneall’esterno canadese. Gli ultimi a Inter-Napoli, quando dopo il pareggio di Juan Jesus, il tecnico ha deciso di buttarlo nella mischia per l’arrembaggio finale. Anche in questo caso, buoni i segnali dell’ex Bruges., dopo Salernitana e Lecce e il quasi impiego contro l’Atletico Madrid, ha accumulato alcuni minuti nelle gambe, pochini in realtà per farsi conoscere appieno. Ma le prime sensazioni ...

