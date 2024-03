Bruxelles | i leader Ue riuniti per rilanciare l’energia atomica | «Il nucleare è pulito | ne serve di più» Assente la Germania

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il Consiglio europeo non è l’unico vertice che oggi, giovedì 21 marzo, ha riunito capi di Stato e ministri a. L’altro evento della giornata è il summit sul, presieduto dal primo ministro belga, Alexander De Croo, e dal direttore generale dell’Agenzia Internazionale per(Aiea), Rafael Mariano Grossi. Al vertice hanno partecipato una trentina di delegazioni provenienti da tutto il mondo, compresa l’Italia, rappresentata per l’occasione dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’accordo finale sottoscritto daiprevede l’impegno nel riaffermare il ruolo delcome «componente chiave» della lotta ai cambiamenti climatici e, al contempo, sbloccare i finanziamenti pubblici e privati verso ...

“Porteremo la protesta a Roma. Nei prossimi giorni ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci aspettiamo migliaia di adesioni da tutta Italia”. Lo ha ... (tpi)

Bruxelles: consiglio di guerra Non rassegnarsi alle armi - I 27 capi di Stato e di governo Ue si sono dati appuntamento nei giorni 21 e 22 marzo per un summit prioritariamente centrato sul conflitto in Ucraina e la risposta all’aggressione russa. Parole d’ord ...difesapopolo

Il premier ungherese Viktor Orban si congratula con Putin per la sua rielezione - È quanto rende noto il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs mentre è in corso il vertice dei leader a Bruxelles. "Orbán ha affermato l'impegno dell'Ungheria per la pace e la disponibilità a ...ansa

Ue,Conte (M5s): inquietante e allarmante scenario bozza summit Bruxelles - Roma, 21 mar. (askanews) – “Uno scenario inquietante e allarmante quello contenuto – secondo le indiscrezioni di stampa – nella bozza del documento che si sta discutendo nel corso del Consiglio Europe ...askanews