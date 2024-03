Brindisi | arrestato dai Carabinieri per estorsione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoCEGLIE MESSAPICA (BR) – Idella Stazione di Ceglie Messapica hanno eseguito un ordine di esecuzione pena emesso dall’Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale dinei confronti di un 47enne del luogo. L’uomo deve scontare la pena residua di 2 anni, 8 mesi e 16 giorni di reclusione per il reato di, commesso nell’anno 2016. Il provvedimento scaturisce dall’indagine svolta daidella Stazione di San Vito dei Normanni che, il 14 giugno di quell’anno, hanno tratto in arresto l’allora 39enne, nella flagranza di reato, poiché aveva minacciato la vittima di diffondere sulla rete internet delle foto personali che la riguardavano, qualora non gli avesse corrisposto del denaro. L’alla conclusione delle ...

Il sindaco di Erchie (Brindisi) Pasquale Nicolì è stato arrestato per concussione , abuso d'ufficio in concorso e atti persecutori insieme all'assessore ai lavori pubblici e polizia urbana, Oronzo ... (tg24.sky)

La sfida del pusher sui social: «Maresciallo non ci prendi». arrestato - La sfida del pusher alle forze dell'ordine viaggiava sui social e sulle app. Non solo attraverso i messaggi, non di rado costruiti con termini criptati, per le trattative di grosse e ...quotidianodipuglia