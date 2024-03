Briantea vince gara 1 con Santo Stefano Kos | Ma non è finita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Inizia nel modo migliore la corsa della84 Cantù verso il decimo scudetto. Nella-1 della finale i canturini, privi della loro stella Steve Serio ancora out per infortunio, hanno vinto 68-72 in rimonta sul campo dei marchigiani delKos. Nei primi due quarti i padroni di casa hanno ingabbiato al meglio i lombardi, ma nonostante un massimo vantaggio di +9 sono arrivati all’intervallo chiudendo avanti solo 37-35. Nella ripresa laha cambiato passo e guidata da un Simone De Maggi straordinario (38 punti e 11 rimbalzi per lui) è riuscita a portare a casa questa prima e fondamentale sfida Scudetto. "Sono contento ma non abbiamo ancora fatto nulla. Oggi siamo stati bravi anche nei momenti di difficoltà, cercando sempre di rimanere fedeli alle nostre scelte tattiche. Ora ce ...