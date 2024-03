Brexit | un disastro ambientale per il Regno Unito E la plastica europea finisce in Turchia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 21 marzo 2024) Si sono da poco compiuti 4 anni dall’avvio della, la definitiva cesura che la Gran Bretagna ha operato nei confronti dei legami commerciali con l’Unione, e oltremanica il nervosismo continua a salire. Più passa il tempo e più appare essere stata una scelta politica ed economica poco lungimirante quella del “leave”, sia pure a seguito di un referendum. Un abbandono della Ue poco intelligente anche sotto il profilo, meno considerato, dello smaltimento e del riciclaggio dei rifiuti. La Gran Bretagna, infatti, secondo le accuse mosse dal quotidiano The Guardian, sta diventando una discarica di sostanze chimiche tossiche. Come riporta Agi, è l’editorialista George Monbiot a lanciare queste accuse. Per lui la politicadi Londra si traduce in un “fallimento“. Con “buona pace degli imbroglioni e delle scorciatoie che ...