Bper | Gianni Franco Papa nuovo ad e Antonello Cabras nuovo presidente

(Di giovedì 21 marzo 2024) Saràad assumere il ruolo di ad per la banca, una notizia anticipata dal Giornale d'Italia e ora confermata con molti dettagli in più: lui l'uomo scelto da Carlo Cimbri per la guida del terzo gruppo bancario italiano.assumerà il ruolo di. La nomina di, sempre secondo il Giornale d'Italia, serrvirebbe ad allineare gli interessi di Unipol, primo azionista dicon quasi il 20% del capitale, con quelli della Fondazione del Banco di Sardegna, secondo azionista con una quota del 10,2 per cento.

Prende quota il nome di Gianni Franco Papa per la guida di Bper . Il banchiere formatosi in Unicredit , già presidente della controllata banca Carige e consigliere di amministrazione della banca , ... (affaritaliani)

Bper, per il cambio l’ex UniCredit Papa verso il timone - A metà mese, il 19 aprile, toccherà invece ai soci di Bper Banca cambiare la governance ... Le ultime voci per la guida operativa dell’istituto parlano di Gianni Franco Papa, banchiere di lungo corso ...bluerating

Bper, pronto il ricambio: Papa verso la guida, per la presidenza si fa strada Cabras - Venerdì possibile il deposito delle liste in vista dell’assemblea del 19 aprile che voterà i candidati al rinnovo del cda. S&P ha assegnato a Bper il rating BBB- e A-3 ...corriere

Bper, pronto il ricambio: l'ex Unicredit Papa in pole per guidare la banca - Confermate le indiscrezioni di Affari: Gianni Franco Papa, ex responsabile CEE di Unicredit, sarebbe in pole per guidare Bper ...affaritaliani