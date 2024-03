Boxe Doppio oro per Aziz Shali e Simo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’Edera Boxing Gym Ravenna festeggia le medaglie d’oro di MohamedSahli e Ghmame Mohamed. Nell’ultimo fine settimana il club ha partecipato a due riunioni pugilistiche fra Ferrara e Morciano di Romagna con 5 dei propri ragazzi impegnati nella categoria élite. A Ferrara, per il torneo ‘esordienti’, sono saliti sul ring MohamedSahli e Ghmame Mohamed, accompagnati dal maestro Gesualdo Dinaro.Sahli ha vinto la semifinale di sabato e la finale di domenica, guadagnandosi la medaglia d’oro per la categoria 71 kg.invece, in due settimane ha vinto gli ottavi e i quarti di finale a Modena, seguiti dalla semifinale e dalla finale a Ferrara. Con questi quattro combattimenti è riuscito anche lui a portare a casa l’oro nei 75 kg. Nel meeting di Morciano sono saliti ...