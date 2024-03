Boston | trapianto di rene di maiale

(Di giovedì 21 marzo 2024) 19.20 Un'equipe medica del General Hospital diha annunciato di avere compiuto undida ungeneticamente modificato su un paziente di 62 anni. Nel comunicato dell'ospedale si specifica che si tratta della prima volta in cui l'operazione viene effettuata su un paziente vivente. In precedenza interventi analoghi erano stati effettuati su pazienti in stato di morte cerebrale. L'intervento è stato effettuato all'inzio di questo mese e il paziente "si sta riprendendo e verrà presto dimesso".

