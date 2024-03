Borse fiacche | Wall Street da record La Svizzera taglia i tassi | Londra lascia tutto fermo

Milano perde slancio con gli altri Eurolistini dopo dati PMI - (Teleborsa) - Le Borse europee e Piazza Affari perdono slancio nel corso della mattinata, dopo un avvio più tonico sulla scia delle indicazioni giunte dalla Federal Reserve. Gli indici PMI dell'Eurozo ...finanza.repubblica

Borsa ultime notizie: tassi invariati dalla BoE, la Svizzera li taglia a sorpresa. Listini a due velocità dopo la Fed, Milano frena. Oro da record - Nuovo record per l'oro, per la prima volta sopra i 2.220 dollari l'oncia. Rialzi convincenti ad Amsterdam, Madrid e Londra, più arretrate Parigi, Francoforte e Milano zavorrata dalla seduta negativa d ...msn

Accenture taglia le previsioni di fatturato annuale: titolo in calo nel pre-mercato - Accenture taglia le previsioni di fatturato per l’anno fiscale 2024, in quanto l’incertezza economica spinge i clienti a ridurre la spesa per i suoi servizi di consulenza. Accenture prevede ora una cr ...borse