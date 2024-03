Chiusura in rialzo per le principali borse di Asia e Pacifico nell'avvio della settimana in cui le banche centrali di Giappone, Usa e Regno Unito decideranno sui tassi d'interesse. Meglio delle stime ... (quotidiano)

La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno meno in attesa dell'esito della riunione della la Bank of Japan, con gli analisti che anticipano un possibile abbandono dei tassi negativi dall'attuale meno ... (quotidiano)

La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo dopo la pausa infrasettimanale di ieri per la giornata di festività nazionale, trainata dal consolidamento degli indici azionari Usa dopo le indicazioni ... (quotidiano)

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,27%) - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo dopo la pausa infrasettimanale di ieri per la giornata di festività nazionale, trainata dal consolidamento degli indici azionari Usa dopo le indicazioni del ...ansa

Borsa: Europa apre in rosso, a Milano (-0,6%) occhi su Tim dopo integrazione piano - In pausa il rally dell'oro, poco mosso il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mar - Borse europee in rosso in avvio della prima seduta settimanale. In scia al ribasso dei listini ...borsa.corriere

Borse asiatiche contratate: Cina positiva, Taiwan in calo, forte crescita per Seul - Borse asiatiche contrastate nella giornata del 20 marzo, caute nella prospettiva in cui la Federal Reserve segnali un percorso più lento di tagli dei tassi nel corso della giornata, mentre lo yen è ...ilsole24ore