Borsa | Milano bene intonata +0 | 63% con Stm e Stellantis

(Di giovedì 21 marzo 2024) Piazza Affari è(+0,63%) al pari delle altre Borse europee all'indomani delle indicazioni della Fed di tre tagli dei tassi quest'anno, che fanno attendere una prima mossa a giugno. Sul podio alle prime battute della seduta si sono portate Stm (+2,74%),(+1,33%) dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa e Iveco (+1,14%).anche Interpump (+1%) Cedono invece Nexi (-2%), Popolare di Sondrio (-1,03%), Brunello Cucinelli (-0,47%) e Terna (-0,38%). Fuori dal paniere principale corre doValue (+2,86%) grazie al piano e all'integrazione con Gardant. Poco mosse le azioni Mfe A (+0,38%) e Mfe B (+0,41%) dopo la mossa per chiedere all'assemblea della partecipata Prosieben (+5,3% alladi Francoforte) di scindere le attività diverse da quelle televisive.

Le Borse europee proseguono in ordine sparso dopo l'avvio debole di Wall Street . L'attenzione si concentra sulle decisioni della Fed in arrivo in serata, con gli analisti che prevedono che la banca ... (quotidiano)

La Borsa di Milano (+0,09%) chiude poco mossa , in linea con gli altri listini europei ed in vista delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. A Piazza Affari scivola Poste (-3,9%), con gli ... (quotidiano)

Mfe: proposta ai soci Prosiebensat di separare attivita' non core (RCO) - Scissione comporterebbe la creazione di due societa' quotate (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mar - Mfe - Media for Europe propone che venga predisposta la separazione dei segmenti Dating V ...borsa.corriere

Mercati azionari Borsa svizzera: apre in rialzo - La Borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'664,05 punti, in crescita dello 0,39% rispetto a ieri.bluewin.ch

Borsa: future puntano al rialzo (+1%) dopo la Fed, nuovo record per l'oro - Oggi attesa la decisione della BoE (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mar - Su preannuncia una partenza in rally per gli indici europei, dopo che la Fed ha confermato i tassi di interesse e l ...borsa.corriere