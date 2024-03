Borrell | Israele ha diritto a difendersi | non a vendicarsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) "ha ildi, ma non di. Perché non analizziamo se quello che accade a Gaza è in linea con ilinternazionale? Perché altrimenti è solo retorica. Non possiamo chiudere gli occhi, lamentarsi ma non fare niente. Spero che il Consiglio Europeo oggi lanci un forte messaggio a. Gli Usa presenteranno una risoluzione all'Onu in cui per la prima volta chiedono una tregua insieme alla liberazione degli ostaggi". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Joseparrivando al vertice dei leader. "I bambini stanno morendo di fame", ha detto ancora.