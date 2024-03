Bonus statale asili nido 2024 | la CGIL di Bergamo | “Il problema principale è l’insufficienza di posti”

(Di giovedì 21 marzo 2024). L’INPS ha attivato le procedure per le domanda delper gli, cioè l’assegno mensile per coprire le spese delle rette in strutture sia pubbliche che private autorizzate. La domanda va presentata direttamente sul sito dell’INPS accedendo con lo SPID, oppure attraverso i servizi del Patronato INCA. “L’offerta dicertamente allevia la spesa delle famiglie. Va ricordato, però, che in realtà ildeidisponibili” ha puntualizzato oggi Orazio Amboni del Dipartimento Welfare delladi. “In Lombardia, rileva l’ISTAT, per ogni 100 bambini di 0-2 anni, sono 31,3 ...

In un contesto scolastico dove la spesa media annuale per i libri scolastici si posiziona intorno ai 500 euro, salendo a oltre 680 euro per gli studenti al primo anno di liceo, la questione del ... (orizzontescuola)

Testi gratuiti in Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, in altre regioni giungla requisiti e scadenze per accesso A fronte di una spesa media per i libri scolastici che si aggira sui 500 euro l’anno ... (sbircialanotizia)

La statale di Milano per i diritti: ecco chi non pagherà le tasse - La statale di Milano per i diritti: ecco cosa sapere sul nuovo piano di decontribuzione studentesca previsto per il prossimo anno accademico ...studenti

Bonus padri fino a 3.350 euro l’anno, ecco a chi spetta e come richiederlo - Anche per i padri sono previsti specifici Bonus economici che possono arrivare a 3.350 euro l'anno (e alcune volte anche superare questo importo). Vediamo come si richiedono e a chi spettano.money

Come cambia il Bonus bollette elettriche da aprile, nuovi importi per famiglie - Purtroppo per tante famiglie italiane in difficoltà, il Bonus bollette elettriche sta per subire una modifica sostanziale dal prossimo 1 aprile. L’importo finora straordinario della misura di ...optimagazine