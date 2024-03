Bonus psicologo | superate le 175mila domande all’Inps | lo otterrà meno del 4% dei richiedenti

(Di giovedì 21 marzo 2024) A pochi giorni dall’apertura delleper il, sono già più dile richieste arrivate. Un boom che si tradurrà nell’impossibilità a soddisfare tutti i, viste le risorse disponibili. I fondi, infatti, ammontano a 10 milioni di euro (raddoppiati rispetto ai cinque milioni dell’anno scorso). Se il beneficio dovesse andare solo aicon l’Isee più basso, proprio come accaduto l’anno scorso a fronte della grande quantità di, quest’anno si esauriranno con i primi 6.666 che hanno fatto domanda, il 3,81% dei. Quindidi 1 su 25. La domanda per l’anno 2023 può essere presentata fino al 31 maggio 2024, ma le speranze di ottenerlo si riducono dato ...

