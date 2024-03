Bologna Città 30 due mesi dopo | il Comune | “Meno incidenti e feriti” Ecco quante multe

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – Ilha diffuso il bilancio dei primi duedi30: i dati confermano il calo die deisulle strade. I dati rilevati dalla Polizia locale sono quelli del periodo 15 gennaio-10 marzo. Bilancio che esce mentre continua la sfida tra il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che sta lavorando alla riforma del Codice della strada e il sindaco Matteo Lepore, che ribadisce di volerla stoppare. QuantiDal 15 gennaio al 10 marzo 2024, sulle strade urbane dellasi sono verificati in totale 377, di cui 1 mortale; 252con(che hanno provocato 304 persone ferite), nessuno con ...

Bologna , 19 marzo 2024 - Per la festa del papà, la città delle Due Torri propone un ampio calendario di appuntamenti. Ecco cosa fare oggi a Bologna . Alle 15.30, Sabrina Ferilli è al Modernissimo ... (ilrestodelcarlino)

Cosmoprof, Santanchè: "Fiere importanti perché destagionalizzano turismo": ... la fiera del beauty in corso a Bologna. Più di 64 paesi presenti al Cosmoprof, che porteranno in 4 giorni circa 250 mila presenze in città. "Dal mio punto di vista del turismo " ha proseguito la ...

Cosmoprof, attese presenze record, Calzolari: "Tanti stranieri, confermata propensione a internazionalizzazione": Lo ha dichiarato il Presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari all'inaugurazione a Bologna della 55esima edizione di Cosmoprof, la fiera della cosmetica e del beauty che porterà in città circa ...