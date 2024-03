Bologna Calafiori | «I miei ex compagni alla Roma stanno gufando»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Le parole di Riccardo, difensore dele della nazionale Under 21: «Motta e Nunziata, ecco le differenze tra i due» Il difensore delRiccardoha parlato al Corriere dello Sport dal ritiro della nazionale Under 21, che scenderà in campo nella sosta per gli impegni con Lettonia e Turchia per le qualificazioni all’Europeo. Di seguito le sue parole. CHAMPIONS LEAGUE – «Possiamo arrivarci? Non lo so, guardiamo partita per partita. Ma non è un caso se siamo lì, siamo a marzo, cerchiamo di continuare così fino all’ultimo e realizzare questo sogno» EX– «Mi scrivono spesso, me laa tira’ (ride ndr.), sono contentissimo e ho fi ducia in noi, in questo: speriamo di ...