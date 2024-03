Blocco Inter | variante Pellegrini e pedine Juve | perché il 3-5-2 è il modulo perfetto per l’Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Le nostre indiscrezioni iniziano a trovare conferma: la Nazionale italiana è sempre più indirizzata verso il 3-5-2 per le prossime amichevoli contro Venezuela ed Ecuador e di conseguenze anche per Euro 2024. Il 4-3-3 non è più unalla portata di questa squadra e la stagione in corso ha completamente ribaltato le gerarchie anche nelle idee di Luciano Spalletti. Nel mondo del calcio, la tattica e la disposizione dei calciatori in campo sono componenti fondamentali per il successo di una squadra. Luciano Spalletti, conosciuto per la sua capacità di adattamento, ha individuato nel 3-5-2 ilper esaltare le caratteristiche dei calciatori a disposizione. Il, non solo è stato impiegato dall’con risultati entusiasmanti, ma risulta ideale anche per le...