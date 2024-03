Blitz dei “No Cpr” a Malpensa | gli attivisti irrompono nella pista e bloccano il volo in partenza per il Marocco – Video

(Di giovedì 21 marzo 2024)di un gruppo “No Cpr” a. Glisono riusciti ad arrivare ine a bloccare ilAir Maroc AT951 inper Casablanca. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 20 marzo, attorno alle 17: l’obiettivo del gruppo era impedire il rimpatrio di un cittadino marocchino “un compagno, prelevato dal Cpr di Gradisca d’Isonzo, sedato a forza con massicce dosi di psicofarmaci e portato incatenato a”, dicono in unregistrato dopo aver circondato l’aereo. Immediato l’intervento degli agenti della Polaria diche hanno fermato il gruppo di “No Cpr” portando tutti negli uffici della polizia di frontiera per l’identificazione di rito. Ilè decollato con un’ora e 20 ...

