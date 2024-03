Blinken | ' un' operazione militare a Rafah non è necessaria'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il segretario di Stato americano Antony, atteso in Israele dopo la tappa in Egitto, ha ribadito la posizione degli Usa che una grandeisraeliana asarebbe "un errore"., in una conferenza stampa congiunta con la sua controparte egiziana al Cairo, ha definito "non" l'imminente offensiva di terra nel sud della Striscia, aggiungendo che "esiste un modo migliore per affrontare la continua minaccia rappresentata da Hamas". Allo stesso tempoha stimato "possibile" un accordo per una tregua a Gaza perché le distanze tra le parti si stanno "riducendo".