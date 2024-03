Blinken | “La tregua a Gaza si sta avvicinando” Ma Hamas ha rifiutato un primo accordo Idf | “Trovati 3 milioni di dollari nell’ospedale Al-Shifa”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 marzo 2024 – L’per una“si sta”. Lo ha detto ieri segretario di Stato americano Antonya Jeddah, in Arabia Saudita, al termine delgiorno del suo nuovo viaggio in Medio Oriente, il sesto dall’inizio della guerra. A picture taken in southern Israel near the border with theStrip on December 11, 2023, shows Israeli army soldiers keeping position on a hill overlooking northern, amid continuing battles between Israel and the militant group. (Photo by Menahem KAHANA / AFP) Oggisarà in Egitto, poi andrà in Israele per la mediazione sul negoziato in corso per il cessate il fuoco nella Striscia e il rilascio degli ostaggi detenuti da ...