Blacks Fare canestro a Jesi sarà un’impresa

(Di giovedì 21 marzo 2024)un ritorno in campo non certo dei più semplici quello che attende isabato sera. I faentini ospiteranno la General Contractor, la squadra più in forma del girone come dimostrano le dodici vittorie nelle ultime tredici e la striscia di otto successi consecutivi che la rendono imbattuta dal 28 gennaio. Faenza però non permettersi di guardare le statistiche, ma deve pensare soltanto a vincere perché mancano sei gare al termine della regular season. Dopocila trasferta a Ruvo di Puglia mercoledì e il match casalingo con Bisceglie di sabato 30. "Abbiamo sfruttato la pausa per la Coppa Italia per riposarci qualche giorno e per prepararci al finale di stagione – afferma coach Lotesoriere –. Sabato affronteremo una squadra in salute che non può più essere considerata una ...