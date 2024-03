Bimbo autistico allontanato durante evento su bullismo a scuola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho un dolore dentro, me l’ha cacciato come un cane che stava abbaiando”: dice proprio così sottolineando di essere più arrabbiata che addolorata Patrizia, mamma di undi 11 anni che frequenta unadi Afragola, in provincia di Napoli. Appena qualche giorno fa, attraverso un video che le è stato fatto pervenire, ha saputo che lo scorso 7 febbraio il figlioè statodalla preside dellache frequentaunorganizzato in palestra per la giornata contro il. Una decisione adottata perché, secondo qualcuno, probabilmente stava infastidendo i presenti. Nel video si vede l’insegnante di sostegno accompagnare fuori il ragazzo su ordine della ...