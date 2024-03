Bimbo autistico allontanato da un evento contro il bullismo La mamma | “Cacciato come un cane”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Napoli, 21 marzo 2024 – “Mio figliounche abbaia”. È lo sfogo di dolore delladi un bambino di 11 anni che frequenta una scuola di Afragola, nel Napoletano. La donna, Patrizia, racconta che il figlio è statoda unilorganizzato nella palestra della scuola. E a ordinarlo sarebbe stata la preside della scuola. La vicenda è accaduta all’inizio di febbraio, ma lalo ha scoperto solo ultimamente guardando un video dell’iniziativa. Nella registrazione si vede l'insegnante di sostegno accompagnare fuori il ragazzo su ordine della dirigente scolastica: “Prof per piacere prendete quel ragazzo e portatelo in classe”. La: ...

