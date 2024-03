Biglietti Roma-Milan | già 45 000 biglietti venduti | sold out vicino

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) C’è tanta attesa per lo scontro tradi Europa League. Già45.000per il ritorno Laè pronta ad ospitare ilper il ritorno dei quarti di finale di Europa League. L’andata non si è ancora giocata, ma i tifosi giallorossi hanno polverizzato 45.000nelle due fasi di prelazione per abbonati di Serie A e Coppa. La vendita libera è iniziata alle 15 e si prevede l’ennesimoout giallorosso per questa gara che consegnerà ad una delle due italiane il passaggio del turno in semifinale di Europa League.