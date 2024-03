Bentornato Kung Fu Panda | più in forma che mai

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ilsi era seduto sugli allori. Ora la Dreamworks l’ha ricaricato e torna nello splendore opaco delle sue armi spirituali. Tra tecniche miste di animazione, esplosioni di avventura, qualche scivolata, batte il tempo un’avventura gagliarda a base di camaleonte: il nuovo personaggio, assai in linea con i tempi, evitando finalmente la valanga di monotoni urletti (ah, uh, ehi) di riempimento che nascondevano nel secondo e terzo episodio ansie di una sceneggiatura esile, ora invece adeguata. Per tutti. S.D.

