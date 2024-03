Ben venga la dichiarazione di Elon Musk sulla ketamina | così si evita di demonizzare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Qualche anno or sono fece molto scalpore l’affermazione del cantante Morgan che raccontava che il suo rapporto di consumo con la cocaina ebbe origini da un tentativo di autocura per una profonda depressione di cui l’artista soffriva. Nulla di nuovo, si dirà: Freud esplorò a lungo le proprietà di tale sostanza prescrivendola ai suoi pazienti e incorrendo in non pochi infortuni professionali. E per tornare a tempi più recenti, numerosi furono i tentativi di somministrare a pazienti in psicoterapia sostanze psicostimolanti per aumentare il livello empatico nella relazione terapeutica. La differenza tra il povero Morgan, massacrato da giornali e ostracizzato dalla Rai che revocò l’invito al Festival di Sanremo, e i due esempi sopraccitati di utilizzo di sostanze psicostimolanti risiede proprio in quella locuzione magica che sottende l’assumere sostanze sotto rigido protocollo ...