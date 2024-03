Belen | cambio look radicale | capelli corti e frangia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 21 marzo 2024)Rodriguez ha radicalmente cambiato. La celebre showgirl argentina, da un po’ lontano dal mondo televisivo (dall’addio a Le Iene), ha di colpo pubblicato un breve video che ha colto alla sprovvista tutti i suoi fan. Per quanto loro siano abituati ai suoi continui cambiamenti, il fatto che abbia deciso di rinunciare ai suoi amatilunghi è stato un colpo un po’ per tutti. Al di là della colorazione, mutata nel corso degli anni, non aveva mai fatto ricorso a un intervento così drastico. Ha però scelto di darci un taglio, con tanti che hanno visto in tutto ciò l’inizio di un nuovo percorso di vita, come in un film. NuovodiIl mondo del gossip continua a interessarsi enormemente aRodriguez, anche se al momento l’argentina non rappresenta il focus degli ...