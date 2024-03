Beetlejuice 2 | ecco il teaser italiano del sequel con Jenna Ortega!

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 21 marzo 2024)che i fan del cult di fine anni ’80 di Tim Burton possono dare uno sguardo al primo trailer ufficiale di, ildella pellicola con protagonista Michael Keaton. Giorni fa erano state rilasciate le prime due immagini del film in cui era possibile vedere lo spiritello porcello e il resto del cast. Si parla di questo progetto da anni, ma è solo negli ultimi mesi, con il rilascio del primo poster con data di uscita annessa, che le voci di corridoio si susseguono e hanno iniziato a far impazzire i fan di tutto il mondo. Dovrebbe essere disponibile in tutti i cinema per il 5 Settembre 2024, almeno in America, mentre da noi non è stato confermato nulla sebbene sembra che potrebbe arrivare il 6 Settembre, il giorno successivo. Sono poche le informazioni sul progetto, ma ciò che si sa non lascia ...