“Beatrice ti manda a fare in c***” Grande Fratello | Varrese sorprende Rosy e Garibaldi | il piano

(Di giovedì 21 marzo 2024) A pochi giorni dalla finale del, anticipata al 25 marzo, due concorrenti hanno lasciato la casa più spiata d’Italia. Anita Olivieri prima e poi Paolo Masella, sono stati sconfitti ai due televoti, il secondo flash, durante la puntata andata in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini. La puntata del 18 marzo delha anche regalato a Massimilianola finale. L’attore è il terzo concorrente, dopoLuzzi eChin a raggiungere questo traguardo. Come detto, Anita Olivieri e Paolo Masella, invece, sono statiti a casa dal pubblico. In nomination, oltre ad Anita, erano finiti Simona Tagli, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Anita Olivieri è stata la meno votata con solo il 20% delle preferenze, ...

