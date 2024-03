Beatrice Luzzi asfalta Greta Rossetti e attacca Giuseppe al GF | cosa non torna

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 21 marzo 2024)si è resa protagonista di uno sfogo piuttosto perentorio controal Grande Fratello. La donna si trovava in cucina in compagnia di Rosy Chin, entrambe intente a preparare da mangiare. Ad un certo punto, l’attrice ha intavolato l’argomento, ed ha detto delle cose molto pesanti sul suo conto., inoltre, ha preso le distanze anche daGaribaldi. Eccoè successo. Le dure parole dicontroal GF Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e, ovviamente, non mancheranno i colpi di scena. I concorrenti saranno chiamati a fare di nuovo le votazioni e due finaliste hanno deciso di ...