Battelli spazzamare | l’appello del consigliere Musto al sindaco Manfredi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Questa mattina ho chiesto con ferma convinzione in una nota ufficiale indirizzata ale agli Assessori competenti E.Cosenza e A.De Jesu, che vengano ripristinati quanto prima i –– in previsione dell’estate 2024. – così in una nota ilcomunale Luigidella lista “”. Fin dalla sua Istituzione (1998) facente capo al Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare, essi erano validi strumenti che uniti a servizi di pattugliamento di polizia locale, fornivano risposte su tutela, pulizia e rispetto delle acque. Nel Giugno scorso l’amministrazione dichiarava che il servizio doveva essere svolto da ASIA con propri dipendenti specializzati. Napoli, ...